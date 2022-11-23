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الحكومة تقدم العرض الأخير للنقابات
إلغاء أنظمة الأكاديميات وحركة غير مشروطة للمتعاقدين وتحفيز بقيمة 10 آلاف درهم على بعد أيام قليلة من إغلاق باب الحوار القطاعي، قدم شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، عرضا حكوميا يبدو أنه الأخير، تضمن عددا من المستجدات، وأبقىأكمل القراءة »
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