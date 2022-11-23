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حوادث

تنسيق دولي لتفكيك شبكة لغسل الأموال

منذ 45 ثانية
ضمنها مغاربة يتحدرون من الحسيمة ومصادرة 11 عقارا وخمس شركات في أوربا قاد تنسيق أمني جمع تسع دول، إضافة إلى الشرطة الأوربية «الأوروبول»، إلى تفكيك شبكة مغربية تصنف في خانة «أكبر الشبكات الإجرامية بالقارة العجوز»، لتورطها في أنشطة تهريب الحشيش والكوكايين وغسل الأموال في دبي بالإمارات العربيةأكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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