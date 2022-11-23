أسواق
سنة استثنائية بمكناسة الزيتون
سعر اللتر بلغ 80 درهما بمنطقة مولاي ادريس زرهون و15 درهما للزيتون أثر غياب التساقطات المطرية هذا الموسم بشكل سلبي على زراعة الزيتون، وبالتالي على إنتاج زيت الزيتون، التي تعتبر محورية في الإنتاج الفلاحي الوطني. وتفيد التوقعات أن منتوج هذه السنة من زيت الزيتون لن يكون فيأكمل القراءة »
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