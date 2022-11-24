مجتمع
“سجـل السكـان”… إقبـال كثيف وأمنيـات معلقـة
آلاف المغاربة سارعوا إلى التسجيل وينتظرون الدعم الموعود لا حديث في صفوف فئات اجتماعية واسعة هذه الأيام سوى عن السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وعن حجم الاستفادة والدعم الذي ينتظر أن يصرف للفئات المعوزة، إضافة إلى الاستفادة من التغطية الصحية، وغيرها من الأمنيات المعلقة، التي ينتظرهاأكمل القراءة »
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