أســــــرة
“الترموميكس”… ثورة الطبخ
أدهشور اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية قال إنها آلة طبخ ذكية متعددة الوظائف والمهام لم يعد “الطاجين” و”الكوكوت”، الإناءين الوحيدين الخاصين بالطبخ، في الكثير من المنازل المغربية، إذ انضم إليهما جهاز “الترموميكس”، والذي يعتبره الكثيرون ثورة في مجال الطبخ. وقال محمد أدهشور اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إنه كان علينا انتظار 70 سنة بعدأكمل القراءة »
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