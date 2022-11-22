اذاعة وتلفزيون
وثائقي “كأس العالم” على “سكاي نيوز”
أطلقت شبكة “سكاي نيوز عربية” التلفزيونية فيلما وثائقيا يتناول تأثير بطولة كأس العالم على المستويين الرياضي والاجتماعي، ويتحدث فيه مؤرخون وعلماء اجتماع ومتوجون بلقب البطولة عن أبرز التحولات الرياضية والعادات الاجتماعية المرتبطة بالمونديال. ويعد الوثائقي ” المونديال.. كرة قدم وأكثر” بلال المسلمي، فيما يتولى “المونتاج” نيقولا حلاق،أكمل القراءة »
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