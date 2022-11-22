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اللوزي في “غروب الماميز” أكدت الفنانة يسرا اللوزي أنها انتهت، أخيرا، من تصوير فيلم “غروب الماميز” مع الفنانة روبي وإخراج عمرو صلاح. وكانت من بين أحدث الأفلام السينمائية التي اشتغلت عليها اللوزي فيلم “ليلة العيد”. وأضافت اللوزي أنها تستعد لتصوير مسلسلي “المداح 3″ و”جميلة” في رمضان المقبل،أكمل القراءة »
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