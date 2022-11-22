وطنية
ورطة “الكابرانات” بين السجن والمنفى
وضع مجلس حقوق الإنسان حكام الجارة الشرقية في ورطة، بسبب ارتفاع أعداد الجزائريين الهاربين من جحيم سجون “الكابرانات” إلى خيار المنفى، بالتزامن مع صدور تقارير أوربية تلخص الوضع في البلاد في كلمتي “الحكرة” و”الحراكة”. وتلقى حكام الجزائر 290 استفسارا تتعلق بملف حقوق الإنسان لمناسبة الدوري الشامل الرابعأكمل القراءة »
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