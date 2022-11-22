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وطنية

ورطة‭ “‬الكابرانات‭” ‬بين‭ ‬السجن‭ ‬والمنفى

منذ دقيقة واحدة
وضع‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حكام‭ ‬الجارة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬ورطة،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعداد‭ ‬الجزائريين‭ ‬الهاربين‭ ‬من‭ ‬جحيم‭ ‬سجون‭ “‬الكابرانات‭” ‬إلى‭ ‬خيار‭ ‬المنفى،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬صدور‭ ‬تقارير‭ ‬أوربية‭ ‬تلخص‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬كلمتي‭ “‬الحكرة‭” ‬و‭”‬الحراكة‭”.‬ وتلقى‭ ‬حكام‭ ‬الجزائر‭ ‬290‭ ‬استفسارا‭ ‬تتعلق‭ ‬بملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لمناسبة‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬الرابع‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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