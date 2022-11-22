وطنية
أسرة التعليم تترقب نتائج اللقاء مع بنموسى
سارعت وزارة التربية الوطنية إلى استدعاء الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لحضور اجتماع بمقر الوزارة بالرباط. وفي انتظار ما سيكشف عنه اللقاء بين النقابات والوزارة اليوم، يسود قلق أوساط أسرة التعليم، بشأن مصير ملفها المطلبي، في ظل التردد الحكومي، خاصة أن الوزارة ظلت تتلكأ فيأكمل القراءة »
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