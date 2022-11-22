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وطنية

أسرة‭ ‬التعليم‭ ‬تترقب‭ ‬نتائج‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬بنموسى

منذ 36 ثانية
سارعت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬الكتاب‭ ‬العامين‭ ‬للنقابات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخمس‭ ‬الأكثر‭ ‬تمثيلية،‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬بالرباط‭.‬ وفي‭ ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬سيكشف‭ ‬عنه‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬والوزارة‭ ‬اليوم،‭ ‬يسود‭ ‬قلق‭ ‬أوساط‭ ‬أسرة‭ ‬التعليم،‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬ملفها‭ ‬المطلبي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التردد‭ ‬الحكومي،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ظلت‭ ‬تتلكأ‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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