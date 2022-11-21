اذاعة وتلفزيون
البدوي والجريني واللهجة المغربية
وجهت عدة انتقادات إلى الفنانة جميلة البدوي وزوجها الفنان عبد الفتاح الجريني، بسبب عدم تحدثهما باللهجة المغربية أثناء استضافتهما ضمن إحدى حلقات برنامج “ارحبو في قطر” على قناة “بين سبورت”، وذلك على هامش التحضير لاستضافة النسخة الثانية والعشرين لكأس العالم. وتقاسمت البدوي مع متابعي صفحتها الرسمية علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا