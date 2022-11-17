حوادث
الابتزاز الجنسي بالهواتف المسروقة
لص ألزم مهاجرة بأمريكا بمعاشرته مقابل إرجاع هاتفها وبطاقاتها البنكية وكمين أطاح به وضعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم التابعة لسرية برشيد، أخيرا، حدا لأنشطة جانح خطير اختار السرقة لإنجاح مخططات الابتزاز الجنسي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه الذي يتزعم عصابة للسرقة بالتهديد باستعمالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا