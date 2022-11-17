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حوادث

الابتزاز الجنسي بالهواتف المسروقة

منذ 47 ثانية
لص ألزم مهاجرة بأمريكا بمعاشرته مقابل إرجاع هاتفها وبطاقاتها البنكية وكمين أطاح به وضعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم التابعة لسرية برشيد، أخيرا، حدا لأنشطة جانح خطير اختار السرقة لإنجاح مخططات الابتزاز الجنسي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه الذي يتزعم عصابة للسرقة بالتهديد باستعمالأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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