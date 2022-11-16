الصباح الفني
قالوا
الرامي كتب الإعلامي والشاعر عبد الوهاب الرامي تدوينة جاء فيها “كان يمكن أن أكون من طينة أخرى، لكني اخترتُني معجون أسنان لتبييض ابتسامات الآخرين، لأنفخ في أرواحهم، وأعود لطبيعتي مضغة من طين”. الضو كتب الإعلامي والمخرج التلفزيوني محمد السراج الضو تدوينة جاء فيها “كلما تقدم بنا العمر،أكمل القراءة »
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