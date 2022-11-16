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الصباح الفني

قالوا

منذ 14 دقيقة
الرامي كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬والشاعر‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الرامي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬من‭ ‬طينة‭ ‬أخرى،‭ ‬لكني‭ ‬اخترتُني‭ ‬معجون‭ ‬أسنان‭ ‬لتبييض‭ ‬ابتسامات‭ ‬الآخرين،‭ ‬لأنفخ‭ ‬في‭ ‬أرواحهم،‭ ‬وأعود‭ ‬لطبيعتي‭ ‬مضغة‭ ‬من‭ ‬طين‭”.‬ الضو كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمخرج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬محمد‭ ‬السراج‭ ‬الضو‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كلما‭ ‬تقدم‭ ‬بنا‭ ‬العمر،‭أكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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