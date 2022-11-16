الرياضة
منتخب الفتيان في “كان” الجزائر
أنهى التصفيات بالعلامة الكاملة بفوز على مصر تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة إلى نهائيات كأس إفريقيا للفتيان، المقرر إجراؤها السنة المقبلة بالجزائر، بعد أن توج بلقب دوري شمال إفريقيا، الذي اختتم، أول أمس (الاثنين)، وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، ليضمن مشاركته الثالثة في تاريخ الكرةأكمل القراءة »
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