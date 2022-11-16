الرياضة
بديل عموتة يبدأ مهامه بمواجهة مصر
عقده يمتد سنتين ويلزمه بالتأهل إلى أولمبياد 2024 بدأ عصام الشرعي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، منذ أول أمس (الاثنين)، خلفا للحسين عموتة، الذي قرر التفرغ لتدريب الوداد. ويقود الشرعي المنتخب الأولمبي في المباراة التي تجمعه بنظيره المصري، اليوم (الأربعاء)، في أول محك له قبل خوض نهائيات بطولةأكمل القراءة »
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