الرياضة
موتسيبي: المغرب قادر على تنظيم أي مسابقة
قال إنه يقوم بجهود جبارة ومستعد لاحتضان كأس إفريقيا عبر باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن حماسه لتنظيم المغرب لمسابقة كأس إفريقيا للأمم 2025. وأكد موتسيبي، في تصريحات صحافية إعجابه الكبير بالطريقة التي يحتضن بها المغرب أي مسابقة تنظم على أرضه. وقال “غايتنا الوصول لتنظيمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا