الرياضة
بلماضي: الركراكي يقوم بعمل جيد
فاجأ جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري المتتبعين، وأثنى على الناخب الوطني وليد الركراكي، وتمنى للأسود مسيرة موفقة في مونديال قطر 2022. رفض مدرب المنتخب الجزائري، الانسياق مع الحملة التي يخوضها الإعلام الجزائري ضد المنتخب الوطني المغربي، متمنيا التوفيق للأسود في مونديال قطر. وأكد بلماضي “الشغب المغربي ساندأكمل القراءة »
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