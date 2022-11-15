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غاز البوتان “يحرق” 11 ألف مليار
المغاربة يستهلكون 222 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما حرق غاز البوتان ما لا يقل عن 113 مليار درهم، عبارة عن موارد مالية خصصت لدعم أسعار قنينات الغاز، طيلة السنوات العشر الأخيرة. وعرفت الاعتمادات المخصصة لتثبيت أثمنة قنينات الغاز زيادات، خلال السنة الماضية، إذ ارتفعت بـ 5.5أكمل القراءة »
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