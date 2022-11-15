الأولى
النصب بشيكات مقاولات مفلسة
شبكة تمكنت من سلب تجار جملة وممونين مليارا و300 مليون تمكنت شبكة متخصصة في النصب بالشيكات، من السطو على مبالغ مهمة حصلت عليها على شكل بضائع وخدمات مقدمة. وأفادت مصادر أن أفراد الشبكة يستقطبون باحثين عن الشغل، من فئات الشباب غالبا، ويعدونهم بالتشغيل بأجور مغرية، مقابل التكفلأكمل القراءة »
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