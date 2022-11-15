الرياضة
رسالة رياضية: الجيش الملكي
يملك الجيش الملكي مؤهلات واعدة لبناء نواة قطب كروي قائم الذات، إلى جانب باقي الأقطاب في الكرة الوطنية. وتتويج الفريق بعصبة الأبطال الإفريقية للكرة النسوية يؤكد حجم المؤهلات التي يتوفر عليها هذا النادي العريق، على مختلف الأصعدة، فهو قبل كل شيء ناد جماهيري، بحكم القاعدة الكبيرة للمشجعينأكمل القراءة »
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