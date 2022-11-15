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ألقاب مهنية وهمية تسود بطنجة
جرائم متنوعة ومثيرة لم تقتصر على الرجال فقط بل نفذتها نساء استعملن حيلا ماكرة شهدت طنجة، في السنوات الأخيرة، جرائم متعددة انتحل فيها محترفو النصب والاحتيال مهنا ومناصب عليا تحظى بالاحترام والحصانة الاجتماعية والرسمية، ولم تقتصر على انتحال صفات معينة, بل اتسع نطاقها لتشمل صفات أمراء وضباطأكمل القراءة »
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