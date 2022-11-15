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“أنا ضابط شرطة” الأكثر شيوعا بمكناس
تعتبر جريمة انتحال صفة، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى خطورتها وتأثيرها المباشر على المجتمع، وغالبا ما يكون الغرض منها، تعبيد الطريق نحو النصب والاحتيال على مواطنين أبرياء، من أجل الحصول على مبالغ متفاوتة من دون حق. ويلاحظ تفشي هذا النوع من الجرائم فيأكمل القراءة »
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