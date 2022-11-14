الرياضة
بنزيمة: عشت ظروفا عصيبة
قال إنه حاول تقليد زيدان ورونالدو وسمع صافرات الاستهجان في الريال والمنتخب الفرنسي قال الدولي الفرنسي، كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، والفائز بالكرة الذهبية، إنه عاش ظروفا صعبة قبل سنوات، بعدما كان يتعرض لانتقادات شديدة. وأوضح بنزيمة في حوار مع صحيفة «فرانس فوتبول»، التي تمنح الكرة الذهبية،أكمل القراءة »
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