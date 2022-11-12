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أفلام حقوق الإنسان بالرباط
انطلقت، أمس (الجمعة)، بالرباط فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان، الذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع، تحت شعار “السينما لغتنا المشتركة”. ويشارك في المسابقة الرسمية للدورة الجديدة، التي تنظم بشراكة مع الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم من المركز السينمائي المغربي، 16 فيلما تتبارى على ثلاثأكمل القراءة »
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