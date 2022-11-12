اذاعة وتلفزيون
“إم بي سي5” تهمش الأعمال المغربية
تضع مسلسلات في الرفوف رغم أنها جاهزة للعرض منذ أشهر تواجه قناة “إم بي سي5″، الموجهة لمشاهدين بشمال إفريقيا، اتهامات مباشرة بتهميش الأعمال التلفزيونية المغربية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن بعض المشاركين في فريق عمل مسلسل “ولاد العم”، عبروا عن استيائهم بعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، رغمأكمل القراءة »
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