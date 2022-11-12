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الصحراء العربية في “العيدروس”
مسلسل يقدم صورة جذابة عنها في شتى الأقطار العربية اختار المخرج بسام المصري من خلال المسلسل الجديد “العيدروس”، من إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية، تسليط الضوء على صورة الحياة في الصحراء العربية بكافة تجلياتها الطبيعية والجمالية والاجتماعية. ويقدم المصري عبر “العيدروس”، الذي يعد دراما بدوية صورة مغايرةأكمل القراءة »
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