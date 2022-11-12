وطنية
الكنفدرالية تحتج على الغلاء
اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم يوم وطني للاحتجاج بعد غد (الأحد) بجميع المقرات المحلية والجهوية، ضد الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ورفض الحكومة الزيادة العامة في الأجور. ودعت قيادة المركزية النقابية، قواعدها وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية على إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا