fbpx
وطنية

الكنفدرالية تحتج على الغلاء

منذ دقيقتين
اختارت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم يوم وطني للاحتجاج بعد غد (الأحد) بجميع المقرات المحلية والجهوية، ضد الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ورفض الحكومة الزيادة العامة في الأجور. ودعت قيادة المركزية النقابية، قواعدها وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية على إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى