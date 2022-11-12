الأولى
“الحبس لا”… انطلاق الحملة
بودراجة والسعدي والبيه وموليم العروسي من أوائل المساندين للعريضة والهدف بلوغ 4000 توقيع انطلق “ائتلاف 490″، في جمع التوقيعات اللازمة من أجل العريضة التي يريد تقديمها إلى البرلمان، وتطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية، خارج إطار الزواج، وهي العريضة التي تحملأكمل القراءة »
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