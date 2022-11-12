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الصباح الفني

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منذ 8 دقائق
متحول‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬ملكة‭ ‬جمال فاز‭ ‬المتحول‭ ‬الجنسي‭ ‬بريان‭ ‬نغوين،‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬بعنوان‭ “‬الآنسة‭ ‬غريتر‭ ‬ديري‭ ‬2023‭” ‬ومنح‭ ‬تاجا‭ ‬ومنحة‭ ‬دراسية‭. ‬وكتب‭ ‬نغوين‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لتقديم‭ ‬نفسي،‭ ‬اسمي‭ ‬بريان‭ ‬نغوين،‭ ‬وعمري‭ ‬19‭ ‬عاما،‭ ‬أنا‭ ‬حاليا‭ ‬طالبة‭أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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