الصباح الفني
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متحول يفوز بلقب ملكة جمال فاز المتحول الجنسي بريان نغوين، بلقب مسابقة ملكة جمال محلية في أمريكا، بعنوان “الآنسة غريتر ديري 2023” ومنح تاجا ومنحة دراسية. وكتب نغوين على “إنستغرام” قائلا “أعتقد أن الوقت قد حان لتقديم نفسي، اسمي بريان نغوين، وعمري 19 عاما، أنا حاليا طالبةأكمل القراءة »
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