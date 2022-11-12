الصباح الفني
”يلا بينا” لدعم الأسود في قطر
طرحت، قبل أيام من انطلاق فعاليات مونديال قطر، أغنية بعنوان “يلا بينا” لدعم الأسود، تعرف مشاركة مجموعة من الأسماء. وجمعت الأغنية والتي صورت على طريقة فيديو كليب، زينب أسامة ومرابط، وناسي، وغزير ، وبوزيتيف مان وعلي الصامد، علما أن العمل الفني طرح على القناة الخاصة بالصامدأكمل القراءة »
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