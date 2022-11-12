fbpx
الصباح الفني

‭”‬يلا‭ ‬بينا‭” ‬لدعم‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬قطر

منذ دقيقتين
زينب‭ ‬أسامة‭ (‬خاص‭)‬
طرحت،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬مونديال‭ ‬قطر،‭ ‬أغنية‭ ‬بعنوان‭ “‬يلا‭ ‬بينا‭” ‬لدعم‭ ‬الأسود،‭ ‬تعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭.‬ ‭ ‬وجمعت‭ ‬الأغنية‭ ‬والتي‭ ‬صورت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬زينب‭ ‬أسامة‭ ‬ومرابط،‭ ‬وناسي،‭ ‬وغزير‭ ‬،‭ ‬وبوزيتيف‭ ‬مان‭ ‬وعلي‭ ‬الصامد،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬طرح‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصامد‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى