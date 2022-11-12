الصباح الفني
”المختار جازوليت” تنتزع جائزة “المدرسة المتميزة”
الطفلة السورية «شام» فازت بجائزة تحدي القراءة فاز المغرب بجائزة “المدرسة المتميزة” التي كانت من نصيب مدرسة “المختار جازوليت”، خلال الحفل الختامي الذي نظم أول أمس (الخميس)، بأوبرا دبي. وشارك في المسابقة، التي أعلنت تفوق المدرسة المغربية، 92 ألف مدرسة من مختلف دول العالم العربي، بعد أنأكمل القراءة »
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