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الصباح الفني

‭”‬المختار‭ ‬جازوليت‭” ‬تنتزع‭ ‬جائزة‭ “‬المدرسة‭ ‬المتميزة‭” ‬

منذ دقيقتين
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭                            (‬خاص‭)‬
الطفلة‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬شام‮»‬‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬تحدي‭ ‬القراءة فاز‭ ‬المغرب‭ ‬بجائزة‭ “‬المدرسة‭ ‬المتميزة‭”  ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬مدرسة‭ “‬المختار‭ ‬جازوليت‭”‬،‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬بأوبرا‭ ‬دبي‭.‬ وشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬تفوق‭ ‬المدرسة‭ ‬المغربية،‭ ‬92‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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