الصباح الفني
ميشيل و”أرض بلادي الصحراء المغربية”
أطلق الفنان ميشيل المغربي أغنية “أرض بلادي الصحراء المغربية”، التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أيوب آيت بيهي. وجاء إطلاق العمل تخليدا للذكرى 47 للمسيرة الخضراء وفي مبادرة فنية للمساهمة في التعريف بالمحطات النضالية التي خاضها الشعب المغربي، من أجل التحرر واستكمال الوحدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا