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الصباح الفني

ميشيل‭ ‬و‭”‬أرض‭ ‬بلادي‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭”‬

منذ 5 دقائق
كواليس إنجاز الأغنية (خاص)
أطلق‭ ‬الفنان‭ ‬ميشيل‭ ‬المغربي‭ ‬أغنية‭ “‬أرض‭ ‬بلادي‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصويرها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرج‭ ‬أيوب‭ ‬آيت‭ ‬بيهي‭. ‬وجاء‭ ‬إطلاق‭ ‬العمل‭ ‬تخليدا‭ ‬للذكرى‭ ‬47‭ ‬للمسيرة‭ ‬الخضراء‭ ‬وفي‭ ‬مبادرة‭ ‬فنية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالمحطات‭ ‬النضالية‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬الشعب‭ ‬المغربي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرر‭ ‬واستكمال‭ ‬الوحدة‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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