الرياضة
ارتفاع القيمة التسويقية لمزراوي
ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ، عقب المستويات المميزة التي بصم عليها بداية هذا الموسم مع فريقه في جميع المسابقات. وحسب موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في الإحصائيات والانتقالات، فقد انتقلت القيمة التسويقية للاعب من 20 مليون أورو إلى 25 مليونا، لتبلغ بذلكأكمل القراءة »
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