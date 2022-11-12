الرياضة
الوداد يضمن 875 مليونا
ضمن الوداد 875 مليونا، من قبل “فيفا”، بعد ضمان أربعة من لاعبيه المشاركة في كأس العالم قطر 2022. حسب ما أوردته صفحة الفريق على “إنستغرام”. وسيحصل الوداد على 750 مليونا، مقابل مشاركة يحيى عطية الله ورضا التاكناوتي ويحيى جبران في منافسات كأس العالم، إضافة إلى 125 مليونا،أكمل القراءة »
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