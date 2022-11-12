الرياضة
“فيفا” يثني على مجموعة الركراكي
أثنى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على لائحة الناخب الوطني وليد الركراكي، التي أعلنها أول أمس (الخميس)، للمشاركة في مونديال قطر. واعتبر الموقع اللائحة متوازنة، وتضم مجموعة من اللاعبين الكبار في مختلف الخطوط، وحذر المنافسين من إمكانية إحداثه المفاجأة. وأكد “فيفا” أن صفوف الأسود متجانسة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا