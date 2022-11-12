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الرياضة

الأسود الأغلى عربيا

منذ 51 ثانية
يحتلون الرتبة 16 في المنافسة بقيمة 232 مليون أورو اعتبر موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في الإحصائيات وأجور اللاعبين والمدربين، الأسود أغلى منتخب عربي مشارك في مونديال قطر. واحتل المنتخب الوطني المركز الأول في تصنيف أغلى المنتخبات العربية، المشاركة في مونديال قطر 2022. وحسب الموقع ذاته، فإن القيمةأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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