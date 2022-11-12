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الضريبة… ريع وظلم
تتهرب منها الشركات الكبرى وتعفى منها قطاعات مربحة وتحتال عليها مهن حرة ويؤديها الضعفاء أعادت الاحتجاجات التي تقودها بعض القطاعات المهنية، ضد التضريب الذي طالها ضمن مشروع قانون المالية ل2023، سؤال الريع الضريبي وغياب العدالة الضريبية، إلى الواجهة من جديد، ومعه سؤال: من يؤدي الضريبة فعلا فيأكمل القراءة »
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