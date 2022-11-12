ملف الصباح
سـوء الفهـم الكبيـر
وزير العدل وهبي أكد أن أكثر من 90 في المائة من المحامين لا يصرحون بالضرائب هل تدخل احتجاجات المحامين على المادة 13 من مشروع قانون المالية، في إطار الريع الضريبي، كما صور ذلك عبد اللطيف وهبي من خلال تصريحاته في الموضوع، أم أن الأمر يحمل في طياتهأكمل القراءة »
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