التامك يتدارس سبل تكوين موظفي السجون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات

قام توبين برادلي، نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية، المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس (الخميس)، بزيارة للمركز الوطني لتكوين الأطر، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت.

واستقبل محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، برادلي، الذي استمع، وفق بلاغ للمندوبية توصلت “الصباح” بنسخة منه ، إلى عرض مفصل قدمه مدير المركز، تطرق فيه إلى مختلف البرامج التكوينية التي يقدمها المركز لموظفات وموظفي المندوبية العامة، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص. كما استعرض مدير المركز مختلف الشراكات التي تربطه بعدد من المنظمات الدولية والجهات المكلفة بتدبير السجون في عدد من الدول، وهو ما يسمح بتبادل أكبر للتجارب والخبرات بين مختلف هذه الأطراف.

ورافق التامك، حسب البلاغ ذاته، نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية، في جولة بين مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة للمتدربين، كما اطلع على التجهيزات الحديثة التي يضمها المركز، والتي تساعد على توفير أفضل الظروف للمؤطرين والمتدربين على حد سواء.

وناقش الطرفان سبل تطوير الشراكة القائمة بينهما، خاصة في مجال تكوين الموظفين من أجل الرقي بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت ليصبح منصة إقليمية للتكوين لفائدة مختلف الدول، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

(ي.ع)