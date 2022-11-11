توظيف مالي لمبلغ 1,45 مليار درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الخميس، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة، عن طريق الاستحفاظ (إعادة الشراء)، بمبلغ إجمالي قدره 1,45 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن التوظيف الأول بلغ 1,1 مليار درهم، لمدة أربعة أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 1,73 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيفين الثاني والثالث بلغا، على التوالي، 200 مليون درهم و150 مليون درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 1,5 في المائة و1,9 في المائة.

(ومع)