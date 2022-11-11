الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي رخص الوداد الرياضي لمدربه الحسين عموتةـ بحضور المباراة الافتتاحية لمونديال قطر في 20 نونبر الجاري، بعد توصله بدعوة رسمية من الاتحاد القطري، باعتباره من بين أبرز النجوم التي مارست بدوري نجوم قطر لاعبا ومدربا. وسيتولى مصطفى الخلفي ومحمد العلوي الإسماعيلي الإشراف على تداريب الوداد، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا