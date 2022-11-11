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الرياضة

لقجع يهزم بوميل بالمحكمة السويسرية

منذ 11 ثانية
©PHOTOPQR/LA PROVENCE/TOMASELLI Antoine ; Marseille ; 24/03/2022 ; Foot ? France / Cote d'Ivoire ? ConfÈrence de Presse & Entrainement ? Stade Orange VÈlodrome. Ivory Coast's French head coach Patrice Beaumelle gives a press conference on the eve of the friendly football match between France and Ivory Coast at the Velodrome Stadium in Marseille, southern France, on March 24, 2022. (MaxPPP TagID: maxsportsworldthree038991.jpg) [Photo via MaxPPP]
المدرب الفرنسي ملزم بتسديد 800 مليون للجامعة رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به الفرنسي باتريس بوميل ضد قرار محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” والقاضي بإلزامه بتسديد 800 مليون سنتيم، لإخلاله ببنود العقد الذي كان يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ولم تقتنع المحكمة الفدرالية بدفوعات التقنيأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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