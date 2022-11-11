الرياضة
لقجع يهزم بوميل بالمحكمة السويسرية
المدرب الفرنسي ملزم بتسديد 800 مليون للجامعة رفضت المحكمة الفدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به الفرنسي باتريس بوميل ضد قرار محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” والقاضي بإلزامه بتسديد 800 مليون سنتيم، لإخلاله ببنود العقد الذي كان يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ولم تقتنع المحكمة الفدرالية بدفوعات التقنيأكمل القراءة »
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