الصباح الفني
تكريم كاظمي بخريبكة
يحظى الممثل كمال كاظمي بتكريم خلال فعاليات مهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة، المنظم من سادس عشر نونبر الجاري إلى تاسع عشر منه. واختارت إدارة المهرجان، المنظم تحت شعار “نمشيو نتفرجو فالمسرح” تكريم كاظمي، إلى جانب أسماء أخرى ويتعلق الأمر بالممثلة سعاد النجار والكاتب والزجال إدريس الطلبي، وذلكأكمل القراءة »
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