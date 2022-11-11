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الصباح الفني

تكريم‭ ‬كاظمي‭ ‬بخريبكة

منذ 46 ثانية
كمال الكاظيمي (أرشيف)
يحظى‭ ‬الممثل‭ ‬كمال‭ ‬كاظمي‭ ‬بتكريم‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الرواد‭ ‬الدولي‭ ‬للمسرح‭ ‬بخريبكة،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬سادس‭ ‬عشر‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬تاسع‭ ‬عشر‭ ‬منه‭.‬ واختارت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان،‭ ‬المنظم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬نمشيو‭ ‬نتفرجو‭ ‬فالمسرح‭” ‬تكريم‭ ‬كاظمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالممثلة‭ ‬سعاد‭ ‬النجار‭ ‬والكاتب‭ ‬والزجال‭ ‬إدريس‭ ‬الطلبي،‭ ‬وذلك‭أكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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