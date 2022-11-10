بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الأخضر

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأخضر.

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,07 في المائة، ليستقر عند 10.663,47 نقطة.

وعلى بعد فترة وجيزة من جلسة الافتتاح ، حقق مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,10 في المائة إلى 851,75 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,03 في المائة مستقرا عند 791,22 نقطة، .

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “ديسواي” (+5,08% / 699 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (+2,19% / 184 درهما)، و “موتانديس” (+2,07% / 215 درهما) ،و”أطلنطاسند” (+1,74% / 117 درهما)، و”أوطوهول” (+1,32% / 73,95 درهما).

في المقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “سنلام المغرب” (-5,6% / 977 درهما)، و”كولورادو” (-2,91% / 44,01 درهما)، و”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (-1,56% / 120,05 درهما)، و”شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب” (-0,57% / 208,8 درهما)، و “اتصالات المغرب” (-0,4% / 100,1 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء، بتراجع بنسبة 0,28 في المائة.