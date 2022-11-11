الصباح الفني
الفاسي و”الإقامة الذهبية”
حصلت الممثلة فرح الفاسي على “الإقامة الذهبية” في الإمارات العربية المتحدة لتنضاف بذلك إلى قائمة الفنانين الذين تم منحهم إياها، مثل حاتم عمور ولطيفة أحرار ورجاء قصابني. ونشرت الفاسي صورا أثناء حصولها على “الإقامة الذهبية”، وعلقت عليها قائلة “تشرفت بالحصول على الإقامة الذهبية عن فئة “ممثلة ومبدعة”،أكمل القراءة »
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