الصباح الفني
سي مهدي وموسكير في “ديو”
بدأ المغني سي مهدي، في الترويج لجديده الفني، بعد الجدل الذي أثاره بأحدث أغانيه، ويتعلق الأمر بـ”فنيتو”، المصورة على طريقة فيديو كليب. وشارك سي مهدي على صفحته الرسمية على “إنستغرام” الملصق الترويجي لجديده الفني، بعد تكتم شديد، في إطار تشويق جمهوره، ليعلن عن اسم الأغنية وعن الفنانأكمل القراءة »
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