الصباح الفني
الحيمر تفاجئ متابعيها
أثارت مارين الحيمر، نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الفرنسية من أصول مغربية، انتباه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقاسمت مع متابعي صفحتها على “إنستغرام”، بعض تفاصيل اعتناقها الإسلام. وقالت الحيمر في تدوينة أرفقتها بفيديو يوثق لحظة نطق الشهادتين، إنها دخلت إلى الإسلام قبل أشهر، في أحد المساجد بفرنسا، إلا أنها اختارت عدم الكشف عنأكمل القراءة »
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