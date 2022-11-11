الصباح الفني
بلمير في حفل بأمريكا
حلت الفنانة رجاء بلمير رفقة شقيقها عمر بأمريكا لإحياء حفل فني بولاية فلوريدا لفائدة أبناء الجالية المغربية بالمهجر. وتقاسمت بلمير مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” ملصقا للحفل الذي أحيته رفقة شقيقها عمر، كما علقت قائلة “مشتاقة كثيرا للقاء بكم جميعا”. وتفاعل جمهور بلمير بأمريكا معها، كماأكمل القراءة »
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