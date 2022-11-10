حموشي ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

تم اختيار عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني، ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الجديدة 48.

وكشفت جامعة نايف العربية، في تغريدة على موقع تويتر، أسماء الشخصيات الأعضاء في التشكيل الجديد للمجلس، الذي سيكون برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

ويسهر المجلس، الذي أصبح عبداللطيف حموشي عضوا بارزا فيه، على رسم السياسة العامة للجامعة، ويشرف على شؤونها العلمية و الادارية و المالية، كما يتخد القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها.

ويجسد حضور عبداللطيف حموشي ضمن الشخصيات البارزة لهذا الحدث، ثقة الأشقاء الخليجيين في المملكة المغربية وكفاءتها في المجال الأمني والاستخباراتي، بعدما راهنت العديد من الدول الغربية على الخبرة المغربية في المجال الأمني، بقيادة السيد عبد اللطيف حموشي.

ومن المرتقب أن يعقد المجلس اجتماعاته يومه الخميس 10 نوفمبر 2022 بمقر الجامعة في العاصمة السعودية الرياض.