اذاعة وتلفزيون
مشاهير
تأجيل حفل أنغام أعلنت إحدى الشركات التي تعاقدت معها الفنانة أنغام تأجيل حفلها بمنطقة التجمع الخامس، الذي كان يتوقع تنظيمه يوم حادي عشر نونبر الجاري. وضربت الجهة المنظمة للحفل موعدا جديدا لحفل أنغام يوم ثاني دجنبر المقبل، حيث ستقدم باقة من أشهر أغانيها. وطرحت أنغام أحدث أغانيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا