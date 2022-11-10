اذاعة وتلفزيون
مسلسلان تركيان على “شاهد VIP”
بدأت منصة “شاهد VIP”، في الأيام الماضية، عرض المسلسلين التركيين “لعبة الحياة” و”فريد”، بالتزامن مع عرضهما في تركيا مع توفير خياري المشاهدة بالدبلجة العربية أو باللغة التركية مع ترجمة إلى العربية. وتدور أحداث مسلسل “لعبة الحياة” من إنتاج شركة “O3 Medya”، حول طبيب ذي كفاءة عالية يتمأكمل القراءة »
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